Hakkari'de Gençlik Kampı Coşkusu Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı başladı. 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde, 14 Kasım - 30 Aralık tarihleri arasında yedi dönem halinde gerçekleştirilecek kampın ilk dönemine Van ve Şırnak'tan 80 üniversite öğrencisi katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı görevliler ve gençlik liderleri, katılımcıları karşılayarak, gençlik kampına dönüştürülen otelde yerleştirdi. Öğrenciler, 4 gün boyunca kentin doğal güzelliklerini keşfedecek, tarihi yerleri ziyaret edecek ve yarı olimpik yüzme havuzunda eğlenceli aktivitelere katılma fırsatı bulacak.

Öğrenciler ve Gençlik Müdürü İle Soğuk Hava Öncesi İyi Bir Karşılama

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine verdiği demeçte, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı otelin bu yıl gençlik kampına dönüştürüldüğünü aktardı. Yıldırım, "Ülkenin dört bir yanından gelen öğrenciler, Bakanlığın imkanlarıyla kış sporlarına katılacak ve Hakkari'nin kültürünü, coğrafyasını tanıyacaklar," dedi.

Yıldırım, ayrıca rafting, bisiklet, yamaç paraşütü ve kano gibi diğer doğa sporlarının da bu kamp süresince gerçekleştirileceğini belirtti. "Gençler Hakkari'nin kültürünü, coğrafyasını ve değerlerini yaşama fırsatına sahip olacaklar. Son derece önemsediğimiz bir proje," sözlerini ekledi.

Kampta Bir Araya Gelen Gençlerin Heyecanı

Kamp lideri Hasan Yıldırımdemir, gelen gençlerin çeşitli sportif faaliyetlere, kamp aktivitelerine ve gezilere katılacaklarını ifade etti. Yıldırımdemir, "Yarın kentin doğal güzelliklerini gezeceğiz. 4 gün boyunca Van ve Şırnak ekipleriyle birlikte olacağız. Ardından Gaziantep ve Osmaniye'den gençler de kampa katılacak," dedi.

Van'dan gelen Muhammet Tatar ise Hakkari'ye ilk kez geldiğini ve etkinlikler için heyecanlandığını belirtti. Tatar, "Buraya geldiğim için mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu sayede birçok farklı yerleri görme fırsatı buluyorum," diyerek duygularını paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.