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Hakkari'de Gençlik Kampı: Tarih ve Doğanın Buluştığı Noktalar

Hakkari'deki Gençlik Kampı, gençlere tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:46
Hakkari'de Gençlik Kampı: Tarih ve Doğanın Buluştığı Noktalar

Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda Tarihi ve Doğal Güzellikler Ziyaret Edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı, katılımcılara tarihi yapıları ve doğal güzellikleri keşfetme imkanı sağladı.

12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde, 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında 7 dönem şeklinde organize edilen kampın ilk dönemine, Van ve Şırnak'tan 80 üniversite öğrencisi katıldı.

Dün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile gençlik liderleri tarafından karşılanan öğrenciler, program çerçevesinde şelalelerin bulunduğu alanları, Meydan Medresesi, Hakkari Evi ve kent merkezini ziyaret etti.

Gençlerin Hakkari Deneyimleri

Kampa Van'dan katılan gençlerden Serkan Gülpınar, kentin farklı noktalarını dolaştıktan sonra Meydan Medresesi'ne ulaştıklarını belirtti. Medresenin tarihi hakkında bilgiler aldıklarını anlatan Gülpınar, "Sabah doğa yürüyüşüne çıktık, şelaleleri dolaştık. Zamanımız çok güzel geçiyor. Hakkari'de gerçekten hayat var. Doğası, şelaleleri, tarihi yerleri bakımından zengin bir yer. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.

Şırnak'tan gelen Ercan Balcan ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde Hakkari'nin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini görme şansına sahip olduk. Bu kampların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan gençler, kentteki tarihi yapıları ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan gençler, kentteki tarihi yapıları ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi.

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