Hakkari'de Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu

Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Hakkari ilinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Hakkari Valiliği'nden edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı olan mücadelesini sürdürüyor.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda toplamda 11 bin 455 paket sigara, 75 paket puro, 193 elektronik sigara, 30 güneş gözlüğü ve daha birçok ürün bulundu. Bu çerçevede ele geçirilen diğer eşyalar arasında 918 çift ayakkabı, 1009 termos, 600 elbise, 1480 deniz simidi, 50 oyuncak, 228 elektrikli ocak, 252 cep telefonu, 4400 eşarp, ve 204 metal bileklik yer alıyor.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, toplam 65 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. İlgili birimler, kaçakçılığı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 455 paket sigara, 75 paket puro, 193 elektronik sigara, 30 güneş gözlüğü, 918 çift ayakkabı, 1009 termos, 600 elbise, 1480 deniz simidi, 50 oyuncak, 228 elektrikli ocak, 252 cep telefonu, 4400 eşarp, 204 metal bileklik, 28 çaydanlık, 600 çorap, 602 kilogram çay, 300 litre akaryakıt, 860 çanta, 84 saç tokası, dikiş makinesi, 850 bileklik takı, 70 kilogram kumaş, 25 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 455 paket sigara, 75 paket puro, 193 elektronik sigara, 30 güneş gözlüğü, 918 çift ayakkabı, 1009 termos, 600 elbise, 1480 deniz simidi, 50 oyuncak, 228 elektrikli ocak, 252 cep telefonu, 4400 eşarp, 204 metal bileklik, 28 çaydanlık, 600 çorap, 602 kilogram çay, 300 litre akaryakıt, 860 çanta, 84 saç tokası, dikiş makinesi, 850 bileklik takı, 70 kilogram kumaş, 25 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 455 paket sigara, 75 paket puro, 193 elektronik sigara, 30 güneş gözlüğü, 918 çift ayakkabı, 1009 termos, 600 elbise, 1480 deniz simidi, 50 oyuncak, 228 elektrikli ocak, 252 cep telefonu, 4400 eşarp, 204 metal bileklik, 28 çaydanlık, 600 çorap, 602 kilogram çay, 300 litre akaryakıt, 860 çanta, 84 saç tokası, dikiş makinesi, 850 bileklik takı, 70 kilogram kumaş, 25 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 455 paket sigara, 75 paket puro, 193 elektronik sigara, 30 güneş gözlüğü, 918 çift ayakkabı, 1009 termos, 600 elbise, 1480 deniz simidi, 50 oyuncak, 228 elektrikli ocak, 252 cep telefonu, 4400 eşarp, 204 metal bileklik, 28 çaydanlık, 600 çorap, 602 kilogram çay, 300 litre akaryakıt, 860 çanta, 84 saç tokası, dikiş makinesi, 850 bileklik takı, 70 kilogram kumaş, 25 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.