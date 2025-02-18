Hakkari'de Günde 100 Öğrenci Kayakla B buluşuyor

Hakkari'de Kayakla Tanışan Öğrenciler

Hakkari'de, 'Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek' projesi çerçevesinde günde 100 öğrenci kayak eğitimi alıyor. Mergabütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle devam ettiği bildirildi.

Proje Kapsamında Öğrencilere Eğitim Veriliyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kayak merkezi ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelerek, projeye dair detaylar paylaştı. Çelik, projeyle öğrencileri spora kazandırmayı hedeflediklerini ve her gün farklı branşlarda eğitimler verdiklerini vurguladı.

“Her gün 100 öğrencimizi kiraladığımız servislerle kayak merkezine taşıyoruz. Onların öğle yemekleri de dahil ihtiyaçlarını karşılayarak gün boyu spor faaliyetiyle buluşmalarını sağlıyoruz. Geçen yıl 10 bine yakın çocuğumuzu kayak merkezine getirdik,” diyen Çelik, bu yıl da günlük 100 öğrenciye eğitim vermeye devam ettiklerini belirtti.

Yatırım ve Gelecek Hedefleri

Vali Çelik, projeye yaklaşık 4 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve gerekirse bu bütçeyi artıracaklarını ifade etti. Ayrıca, kayak sporunda uluslararası başarılar elde etmeyi hedefleyen çocukların taramalarının ve kulüplere kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Merkezde gece kayak deneyiminin yaşandığını da dile getiren Çelik, “Hakkari'nin kış turizmi açısından büyük bir potansiyeli var. Bu yıl yapay kar makinesini de tesise kazandıracağız,” dedi. Öğrenciler, kendilerine sağlanan destek nedeniyle Vali Çelik'e teşekkür etti.

Hakkari'de "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında günde 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.

Hakkari'de "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında günde 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.