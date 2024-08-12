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Hakkari'de 'Gürz-6' Operasyonu: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:06
Hakkari'de 'Gürz-6' Operasyonu: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'de 'Gürz-6' Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-6" operasyonu neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve üst düzey askeri yetkililerin operasyona anında müdahale ettiğini belirtti. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesiyle yapılan istihbari çalışmalar sonucu, operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığını ifade etti. Ölü ve Sağ Olarak Ele Geçirilen Teröristler

Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir terörist ölü, iki terörist sağ olarak ele geçirildi. Yerlikaya, ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu Kategori'de yer alan Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin olduğunu vurguladı.

Ayrıca Gri Kategori'deki Aysel İnce ve YJA-Star sorumlusunun da sağ olarak teslim alındığı bilgisi verildi. Bakan Yerlikaya, teröristlerin geçmişte gerçekleştirdikleri 15 saldırıda 30 güvenlik görevlisi ve 4 sivili şehit ettiklerini, 56 güvenlik görevlisi ile 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Yerlikaya, operasyonu başarıyla tamamlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” şeklinde konuştu.

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