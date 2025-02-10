Hakkari'de Heterokromi İle Dikkat Çeken Kız Kardeşler

Hakkari'nin Farklı Göz Renklerine Sahip Kız Kardeşleri

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 11 yaşındaki Eylül ile 8 yaşındaki Narin Berk kız kardeşler, tıpta "heterokromi" olarak bilinen farklı göz renkleri ile görenleri hayrete düşürüyor. Çığlı köyünde yaşayan Neçirvan ve Medina Berk çifti, kızlarının doğuştan gelen bu özelliği hakkındaki hikâyelerini paylaştı.

Farklı Göz Renkleriyle Doğdu

6. sınıf öğrencisi Eylül'ün bir gözü mavi, diğeri ise siyah; 3. sınıf öğrencisi Narin'in ise bir gözü mavi, diğerinin yarısı siyah yarısı mavi. Kız kardeşlerin gözlerindeki bu farklılık, çevrelerinden büyük ilgi görüyor.

Aileden Gelen Bir Özellik

Baba Neçirvan Berk, kızlarının farklı göz renklerine sahip olmasının aileden gelen bir durum olduğunu vurguladı. Kendisi de gözlerinin yarısının mavi, diğer yarısının siyah olduğunu ifade eden Berk, "İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. Ayrıca iki yeğenimin de gözleri böyle. Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, diğeri mavi," dedi.

Görme Problemi Yok Ancak İşitme Kaybı Var

Berk, kızlarının göz renklerinde herhangi bir görme problemi olmadığını ancak işitme kaybı olduğunu kaydetti. "Eylül’ün sol, Narin’in ise sağ kulağında işitme kaybı yaşıyoruz. Doktora götürdüm ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz; tedavi olmaları gerekiyor," şeklinde konuştu.

İlginç Bir Çekim Süsleri

Eylül Berk, doğuştan gelen bu göz rengi farklılıklarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı: "Görmede bir sıkıntımız yok. Sadece işitmede biraz problemimiz var. Tedavi görseydik iyi olurdu. Bizi okulda, dışarıda görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor. Gözlerimizi seviyoruz. Bu bir Allah vergisi."

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri 11, diğeri 8 yaşındaki iki kız kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor. Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül'ün (önde) bir gözü mavi, diğeri siyah; 8 yaşındaki Narin'in (arkada) de bir gözü maviyken diğerinin yarısı siyah, yarısı ise mavi renklerden oluşuyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri 11, diğeri 8 yaşındaki iki kız kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor. Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül'ün (önde) bir gözü mavi, diğeri siyah; 8 yaşındaki Narin'in (arkada) de bir gözü maviyken diğerinin yarısı siyah, yarısı ise mavi renklerden oluşuyor.