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Hakkari'de JAK Timi Kayak Sezonu Öncesi Tatbikat Gerçekleştirdi

Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde JAK timi, sezon öncesi tatbikat yaparak güvenliği sağlamak için hazır olduğunun sinyalini verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:59
Hakkari'de JAK Timi Kayak Sezonu Öncesi Tatbikat Gerçekleştirdi

Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Tatbikat

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, kayak sezonunu açmadan önce önemli bir tatbikat yaptı. Tatbikat, Merga Bütan Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Vatandaşların Güvenliği Öncelikli Hedef

Valilikten alınan bilgilere göre, JAK timinin amacı, kayak yapan vatandaşların huzur içinde vakit geçirebilmelerini sağlamak. Tatbikat, yaralanma, kaybolma veya telesiyejde mahsur kalma gibi durumlara hızlı müdahale için yapıldı.

Telesiyej Kurtarma Senaryosu

2 bin 800 rakımda bulunan kayak merkezinde, JAK timi senaryo gereği telesiyejin arızalanması sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Bu tatbikat, ekiplerin zorlu koşullarda bile etkin bir şekilde çalışabileceğini gösterdi.

Sezon Boyunca Görev Başında Olacaklar

JAK timi, kayak merkezi içerisindeki asayişin sağlanması, vatandaşların güvenli bir şekilde kayak yapabilmeleri amacıyla sezon boyunca görev yapmaya devam edecek.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Merga Bütan Kayak...

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tatbikat gerçekleştirdi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Merga Bütan Kayak...

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon öncesi tatbikat gerçekleştirdi.

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