Hakkari'de Kadın Kaçırma İddialarına Cevap: 'Kendi Rızasıyla Araca Bindi'

Hakkari Valiliği'nden Açıklama

Hakkari'de, Merzan Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunun arkasında bir kadının silah zoruyla kaçırıldığına dair iddialar, Valilik tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, kadın şahsın araca kendi rızasıyla bindiği belirtildi.

Olay Anı ve Gelişmeler

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli araç, Katramaz Köprüsü'nde kısa sürede tespit edilerek durduruldu. Olay yerinde yapılan görüşmede, kadının, zorla kaçırılmadığını ve kendi isteğiyle araca bindiğini beyan ettiği bildirildi.

İfade ve İhtiyaç

Valilik açıklamasında, kadının resmi ifadesinde darp, cebir, tehdit veya hakarete maruz kalmadığını ve herhangi bir şikayeti olmadığını ifade ettiği vurgulandı. Olayda araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, kadın şahıs taburcu edilip adli rapor düzenlendi. Savcılık talimatıyla gerekli tutanaklar tutuldu ve şahıslar serbest bırakıldı.