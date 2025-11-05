Hakkari’de Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında %14 Azalma

Hakkari’de kadına yönelik şiddet vakalarında yüzde 14 düşüş

HAKKARİ (İHA) — 2025 yılı verilerine göre Hakkâri genelinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)ne gelen vakalarda bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma kaydedildi.

Vali Çelik başkanlığında kritik toplantı

Hakkâri Valisi Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurul Toplantısına; İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri, şube müdürleri, birim amirleri ile uzman personel katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun artırılması, etkin müdahale ve izleme süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Çelik, bu mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak kurumlar arası iş birliği, farkındalık çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Veri paylaşımı ve aylık değerlendirmeler

Toplantıda ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İç Genelgesi kapsamında; kolluk birimleri, ŞÖNİM ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen vaka değerlendirme toplantılarının sonuçları ele alındı.

Yetkililer, 2024 yılına kıyasla 2025’in ilk 10 ayında aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarında gözlenen azalmanın, kurumlar arası koordinasyon ve sahadaki farkındalık çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Toplantı, kurumların kendi alanlarına ilişkin güncel verileri paylaşması ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerin planlanmasıyla sona erdi.

