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Hakkari'de Kamyonet Kazası: 7 Güvenlik Korucusu Yaralandı

Hakkari'de bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:03
Hakkari'de Kamyonet Kazası: 7 Güvenlik Korucusu Yaralandı

Hakkari'de Güvenlik Korucularını Taşıyan Kamyonet Devrildi

Hakkari'de, güvenlik korucularını taşıyan bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Ağaçdibi köyü yolunda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

06 EE 5968 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle, kazanın hemen ardından 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan toplamda 7 güvenlik korucusu, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisine hemen başlanırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın Ardından

Yetkililer, kazanın nedenine yönelik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki diğer güvenlik korucularının durumu ise kontrol altında tutuluyor.

Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi...

Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi...

Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

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