Hakkari'de Kamyonet Kazası: 7 Güvenlik Korucusu Yaralandı

Hakkari'de Güvenlik Korucularını Taşıyan Kamyonet Devrildi
Hakkari'de, güvenlik korucularını taşıyan bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Ağaçdibi köyü yolunda gerçekleşti.
Kaza Anı ve Müdahale
06 EE 5968 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle, kazanın hemen ardından 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralıların Durumu
Kazada yaralanan toplamda 7 güvenlik korucusu, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisine hemen başlanırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedenine yönelik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki diğer güvenlik korucularının durumu ise kontrol altında tutuluyor.
Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.