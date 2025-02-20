Hakkari'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:29
Hakkari'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de Kar Nedenli Eğitim Tatili

Hakkari'de meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucunda merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullar ile Şemdinli ilçesindeki taşımalı kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ve bu durumun çeşitli riskler barındırdığı belirtildi. Yapılan duyuruda, çığ, heyelan, don ve buzlanma riskine karşı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, eğitim kurumlarındaki tatilin detaylarıyla ilgili olarak, kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, Şemdinli ilçesinde ise taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

Ek olarak, açıklamada şu bilgiler de yer aldı: "Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır."

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
2
Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi
3
Bat-Yam'da 3 Otobüste Art Arda Patlamalar: Güvenlik Toplantısı Çağrısı
4
Kırıkkale Delice'de Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi
5
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
6
Van'da 92 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
7
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Ateşi: Biri Çocuk İki Filistinli Yaralı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu