Hakkari'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de Kar Nedenli Eğitim Tatili

Hakkari'de meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucunda merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullar ile Şemdinli ilçesindeki taşımalı kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ve bu durumun çeşitli riskler barındırdığı belirtildi. Yapılan duyuruda, çığ, heyelan, don ve buzlanma riskine karşı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, eğitim kurumlarındaki tatilin detaylarıyla ilgili olarak, kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, Şemdinli ilçesinde ise taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

Ek olarak, açıklamada şu bilgiler de yer aldı: "Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır."