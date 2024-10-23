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Hakkari'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, yerel yaşamı etkileyerek beyaz örtü oluşturdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:53
Hakkari'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Hakkari'de Kar Yağışı Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile şehrin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle 3,467 metre yüksekliğindeki Sümbül Dağı ve çevresi, yoğun kar yağışı ile beyaz örtü ile kaplandı.

Yüksekova'da Gece Başlayan Yağış

Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde hızlı bir şekilde etkili oldu. Bu durum, yerel sürücüler için zorluklar doğururken, bazı bölgelerde yolların kapanmasına sebep oldu.

Vatandaşların Tepkisi

Yerel halk, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üstünde biriken karı temizlemeye başladı. Kent sakinlerinden Engin Yılmaz, kar yağışının bu kadar erken başlamasını beklemediklerini ifade ederek, “Bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu.” dedi.

Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

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