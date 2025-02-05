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Hakkari'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, görüş mesafesini azaltarak yaşamı zorlaştırıyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:28
Hakkari'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari’de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Kent merkezi ve Yüksekova bölgesinde etkili olan kar, özellikle görüş mesafesini ciddi şekilde azaltıyor.

Sürücüler, trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışırken, bazı noktalarda trafik ekipleri önlemler alarak sürücüleri uyarıyor. Dikkatli olmaları ve düşük hızda seyretmeleri konusunda vatandaşlara yapılan uyarılar artış gösteriyor.

Bu olumsuz hava koşullarının, günlük yaşamda ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildiriliyor.

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