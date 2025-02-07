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Hakkari'de Kar Yağışının Ardından Soğuk Hava Etkili Oluyor

Hakkari'de kar yağışının ardından sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü, yollarda buzlanma gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:59
Hakkari'de Kar Yağışının Ardından Soğuk Hava Etkili Oluyor

Hakkari'de Kar Yağışının Ardından Soğuk Hava Etkili Oluyor

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, yerini soğuk hava koşullarına bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, bu durum bazı yollarda buzlanmaya yol açtı. Araçlar, kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğun soğuk hava, ayrıca ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluşmasına sebep oldu. Yerel belediye ekipleri, yollardaki kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Buzlanma nedeniyle, yetkililer vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

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