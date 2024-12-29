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Hakkari'de Kardan Kapanan Yolda Hastaya Acil Müdahale

Hakkari Yüksekova'da yolu kardan kapanan köydeki 70 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:45
Hakkari'de Kardan Kapanan Yolda Hastaya Acil Müdahale

Hakkari'de Hayat Kurtaran Mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürdere köyünde, 70 yaşındaki Kazım Altan rahatsızlanınca acil durum meydana geldi. Yolu kardan kapanan köyde, hastanın yakınları hastaneye ulaşamadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Acil Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Alınan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolda araçla ilerleyemedi. Ekipler, bir süre yürüyerek köye ulaştılar ve Altan'a evinde ilk müdahaleyi yaptılar.

Hastanın Hastaneye Nakli

Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri, vakaya ulaşmak için gösterdikleri özverili çabayı cep telefonlarıyla kaydettiler. Bu olay, kış koşullarında sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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