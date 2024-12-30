Hakkari'de Karla Mücadele: Üs Bölgelerine Ulaşım Sağlanıyor

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı kalan üs bölgelerinin yollarında karla mücadele çalışması sürdürülüyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamalara göre, bölgedeki kar yağışı bazı üs bölgelerinin ulaşımını zorlaştırdı.

Özverili Çalışmalar Devam Ediyor

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için hızla harekete geçti. Zorlu coğrafyada faaliyet gösteren ekipler, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı üs bölgelerine ulaşımı sağlamak için çaba göstermekte.

Yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını ve üs bölgelerine yeniden güvenli bir ulaşım sağlanmasını hedefliyor.

Hakkari'de, kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Hakkari'de, kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.