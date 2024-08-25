Hakkari'de Kaval Şelalesi'nde Boğulma Olayı

Hakkari'de Trajik Boğulma Olayı

Hakkari'de, Kaval Şelalesi'nin döküldüğü alanda serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaval köyünde ikamet eden Abdul Samet Çiftçi, ailesiyle birlikte gittiği Kaval Şelalesi'nde suya girdi. Bir süre sonra, genç çocuğun gözden kaybolduğunu fark eden diğerleri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine, olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, hızlı bir şekilde çalışarak Çiftçi'yi sudan çıkardı.

Hastaneye Sevk

Sessiz sedasız bir şekilde sudan çıkarılan genç, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bu tür üzücü olayların önlenmesi amacıyla, bölgedeki su kaynakları ve eğlence alanlarında dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.