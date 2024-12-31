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Hakkari'de Kaya Parçası Minibüsü Vurdu, Bir Çocuk Ağır Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolda meydana gelen olayda, minibüse düşen kaya parçası 14 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:51
Hakkari'de Kaya Parçası Minibüsü Vurdu, Bir Çocuk Ağır Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Hakkari kara yolunun Yeniköprü mevkisinde meydana gelen talihsiz bir olayda, yamaçtan düşen kaya parçaları bir yolcu minibüsüne isabet etti. Olay sırasında minibüste bulunan 14 yaşındaki C.K. adlı çocuk, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaya parçasının düştüğü esnada minibüs seyir halindeydi. Olayın hemen ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede acil tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bu arada, Karayolları ekipleri de yola düşen kaya parçalarını temizleyerek, bir süre aksayan trafik akışını yeniden sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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