Hakkari'de Kayak Sporcuları Milli Takım İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde milli takıma girme hayali kuran kayak sporcuları, antrenmanlarına kar yağışı ile birlikte hız kazandırdı. Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürülen çalışmalarda, soğuk havaya rağmen motivasyonunu kaybetmeyen sporcular, hedeflerine doğru adımlarla ilerliyor.

Gelişmelerden Memnun

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar, haftada iki gün boyunca toplam 50 sporcu ile birlikte antrenman yaptıklarını belirtti. Yaşar, "Uzun bir aradan sonra dün akşam kar yağdı. Kar olmadığı zaman çalışmalarımızda aksaklık yaşanıyordu. Şimdi antrenmanlarımızı 6 güne çıkarıyoruz. Sporcular, milli takıma katılabilmek için oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor. Her gün yaklaşık 2 saat antrenman yapıyoruz. Gençlerimiz, milli sporcu olabilmek için mücadele veriyor," dedi.

Aspirasyonlar Yüksek

Sporculardan Zeynep Çelik, "Kar yağmadan önce asfaltta çalışıyorduk. Sezona yeni başladık ve yakında il birinciliği yarışması olacak. Bu sene Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Geçen sene çok çalıştım. Milli sporcu olma yolunda çaba sarf ediyorum. Milli sporcu olup yurt dışında ülkemizi temsil etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Bir diğer sporcu Zeynep Turgut ise, "Hedefim milli sporcu olmak. Antrenörlerimizin desteğiyle bunu başaracağız. Elimizden geleni yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde milli takıma girme hayali kuran kayak sporcuları, çalışmalarına devam ediyor. Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen kayakçılar, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde milli takıma girme hayali kuran kayak sporcuları, çalışmalarına devam ediyor. Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen kayakçılar, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.