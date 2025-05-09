Hakkari'de Kaybolan 74 Yaşındaki Adam Helikopterle Hastaneye Ulaşım Sağladı

Hakkari'de dün, pancar toplamak amacıyla gittiği Sümbül Dağı'nda kaybolan 74 yaşındaki Mehmet Kurt, yapılan arama çalışmaları sonucunda yaralı bulundu ve hemen hastaneye ulaştırıldı.

Kurt'un kaybolduğu haberinin ulaşmasının ardından, yakınları yetkililerden yardım talep etti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis gibi birçok ekip, vatandaşların da desteğiyle hızlı bir şekilde arama çalışmalarına başladı.

Sabaha karşı yaralı ve bitkin halde bulunan Kurt'a olay yerinde ilk müdahalede bulunan ekipler, durumu kritik görerek bölgeye helikopter talep etti. Ardından alana yönlendirilen askeri helikoptere alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Yakını olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, AA muhabirine verdiği demeçte, "Akşam kayıp ihbarıyla bölgeye geldik. Ekiplerin dünden beri arama çalışması yürüttüğünü gördük. Vatandaşımız yaralı halde sabaha karşı bulundu. Burada yapılan çalışmalarda emeği geçen AFAD, JAK, emniyet ekipleri ve tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Aldığımız bilgiye göre belinden biraz rahatsız ama ciddi bir durumu yok." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de dün pancar toplamak için çıktığı Sümbül Dağı'nda kaybolan ve ekipler tarafından yaralı bulunan 74 yaşındaki Mehmet Kurt, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'de dün pancar toplamak için çıktığı Sümbül Dağı'nda kaybolan ve ekipler tarafından yaralı bulunan 74 yaşındaki Mehmet Kurt, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.