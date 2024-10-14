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Hakkari'de Kızlar Futbolda Geleceklerini Arıyor

Hakkari'de, kız futbolu seçmeleri U15 ve U17 takımları için heyecan dolu anlara sahne oldu. Yetenekler keşfediliyor!

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:35
Hakkari'de Kızlar Futbolda Geleceklerini Arıyor

Hakkarili Kızlar Futbolda Yeteneğini Gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu öncülüğünde, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi çerçevesinde Hakkari'de U15 ve U17 Milli Takım Kızlar seçmeleri düzenlendi.

Seçmelerin Detayları

Seçmeler Merzan Futbol Sahası'nda yapıldı ve Hakkarigücüspor ile 1936 Hakkari Hayalkent Spor kulüplerinin altyapılarından 30'dan fazla genç sporcu katıldı. U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan, seçmelerin gözetiminde bulundu.

Heyecan Dolu Anlar

Sporcular, çift kale maçlar oynayarak yeteneklerini sergiledi. Demirbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu proje ile futbol meraklısı kız çocuklarının yeteneklerini belirlemek ve gelişim süreçlerini takip etmek amacıyla buradayız." dedi.

2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu genç sporcuların mücadele ettiği seçmelerde, Demirbağ, çocukların futbol konusundaki heyecanlarına tanık olduklarını belirterek, "Buradaki gençler, hangi şehirde olursa olsun, futbol hayalleri kuruyor. Heyecanları bizi de etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Seçmelere katılanlar arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkarigücüspor'un Teknik Sorumlusu Cemile Timur, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Erol Hanlıgil ile sporcular ve aileleri de bulunuyordu.

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