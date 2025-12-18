Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Direğe Çarptı: 1 Yaralı

Hakkari'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Direğe Çarptı

Kaza Ayrıntıları

HAKKARİ (İHA) – Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin bölgesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AFL 673 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Çarpmanın etkisiyle araç kaldırıma çıkarak durdu; araçtaki şahıslar, yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Olayda bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

