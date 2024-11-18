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Hakkari'de Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:22
Hakkari'de Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı

Hakkari'de Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Köprülü köyü yakınında meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Sabri Kaya'nın kullandığı 27 HR 630 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralılara hızlıca müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan bu üzücü olay, sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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