Hakkari'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İpekyolu Caddesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, 17 ED 956 plakalı otomobil ile 27 L 4187 plakalı minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunda bir kez daha endişeleri gündeme getirdi.