Hakkari'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:12
Hakkari'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İpekyolu Caddesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, 17 ED 956 plakalı otomobil ile 27 L 4187 plakalı minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunda bir kez daha endişeleri gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
2
Edirne Sarayı'nda İhyalar Hızla Devam Ediyor: Selimiye Camisi 200 Yıl Sonra İzleniyor
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
4
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini 2000. Güne Taşıdı
5
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
6
Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi
7
Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!