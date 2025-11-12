Hakkari'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Hakkari-Van kara yolu Sümbül Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:31
Kaza ve müdahale

HAKKARİ (İHA)Hakkari'de motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

