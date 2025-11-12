Hakkari'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Kaza ve müdahale

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ’DE MOTOSİKLETLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.