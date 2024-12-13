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Hakkari'de Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Hakkari'de minibüs kazasında 11 öğretmen yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:50
Hakkari'de Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, eğitimcileri taşıyan bir minibüs buzlanan yolda devrilerek kazaya sebep oldu. Olay, Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 30 D 2025 plakalı minibüsün, Karlı köyü yakınlarında buzlanma yüzünden kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası çevredekilerin hızlı müdahaleleriyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 11 öğretmen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu üzücü olay, öğretmenlerin güvenli ulaşımı konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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