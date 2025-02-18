Hakkari'de Sahipli Köpekler Kimliklendiriliyor

Hakkari'de Sahipli Köpeklerin Kimliklendirilmesi Projesi

Hakkari'de hayata geçirilen 'Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması' projesi ile şehirdeki sahipli köpeklerin takibi sağlanacak ve sokak hayvanlarının kontrolü hedefleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projeyi duyurmak amacıyla Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, sahipsiz hayvanlar konusunun ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade ederek, sahipsiz hayvan popülasyonunu sınırlandırmayı ve onları sahipli statüsüne geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çoban Köpekleri Üzerine Proje Geliştirildi

Acı tecrübelerin herkesin sokak hayvanlarının orada yerinin olmadığını gösterdiğini vurgulayan Çelik, “Çoban köpekleri, sahipsiz hayvan popülasyonunun artışında önemli bir rol oynamaktadır.” dedi. Bu köpeklerin sahiplendirilmesi ve sorumluluklarının üstlenilmesi gerektiğine dikkat çekerek, masrafların İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağını açıkladı.

Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile protokol geliştirerek, köylerdeki köpek popülasyonunun netleştirileceğini belirtti. “Sahiplenilmesi gereken hayvanların kayıtlarını yaptırarak, bu sürecin yakından takipçisi olmalıyız.” dedi.

Gelecek için Sorumluluk ve İşbirliği Çağrısı

Çocukların geleceği ve güvenli sokaklar için herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, proje kapsamındaki kimliklendirme ve kısırlaştırma sürecinin başlaması için çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

Ayrıca, Hayvan Barınığı yapmakla yükümlü olmayan belediyelerin, yerel hayvanların barınmasına yönelik tedbirler alacağını da sözlerine ekledi. “Üç bine yakın sahipsiz hayvanı hızlı bir şekilde kısırlaştırmak için gerekli protokolleri imzalayacağız.”

Çelik, yasanın emredici hükümlerinin tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtip, gerekli yasal işlemlerin yapılacağını duyurdu. “Bu konuda bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var.” dedi.

Törene, Vali Yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

Hakkari'de hayata geçirilen "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması" projesi ile kentteki sahipli köpeklerin takibi yapılarak sokağa salınmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik (sağ 2), Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ (solda) ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen (sağda) ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Hakkari'de hayata geçirilen "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması" projesi ile kentteki sahipli köpeklerin takibi yapılarak sokağa salınmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik (sağ 2), Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ (solda) ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen (sağda) ile işbirliği protokolünü imzaladı.