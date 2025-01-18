Hakkari'de Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Trajik Olay: Sahipsiz Köpekler Bir Çocuğun Hayatını Aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, İpek Yolu üzerindeki boş alanda meydana geldi.

Cüzi bir yürüyüş yapan Eslem Teker, bir grup sahipsiz köpek tarafından aniden saldırıya uğradı. Diğer insanların durumu fark etmesiyle, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Başından ağır yaralanan Teker, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen, çocuk kurtarılamadı.

Hastane önünde bekleyen Teker'in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu; bazıları sinir krizi geçirdi. Hakkari Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çocuğun kalbinin durduğu ve iç kanaması olduğu tespit edilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır," ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da inceleme yürüttüğü bilgisini veren Valilik, "Evladımız Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz," diyerek taziyelerini iletti.

Cenaze, hastanede gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Eslem Teker'in cenazesi, Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğu ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 12 yaşındaki Eslem Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğu ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 12 yaşındaki Eslem Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.