Hakkari’de Soğuktan Etkilenen 3 Kedi Kurtarıldı

Hakkari’de, soğuk hava koşullarından etkilenen 3 kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, kentin çeşitli mahallelerinde soğuktan etkilenen kedilerin ihbar edilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiği belirtildi.

Kediler Tedavi Altına Alındı

İhbarlar doğrultusunda, bulunan kediler güvenli bir şekilde alındı ve belediyeye ait kliniklerine götürüldü. Burada, veteriner hekimler tarafından yapılan kontroller sonucunda, kedilerin gerekli tedavi süreçlerine başlanarak sağlık durumları iyileştirilmeye çalışıldı.

Bu olay, hayvan severlerin dikkatini çekerken, belediyenin hayvanlara yönelik duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.