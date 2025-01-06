DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,84 -0,93%
ALTIN
3.005,21 -0,19%
BITCOIN
3.505.422,03 -1%

Hakkari’de Soğuktan Etkilenen 3 Kedi Kurtarıldı

Hakkari'de soğuk hava koşullarında zor durumda kalan 3 kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:19
Hakkari’de Soğuktan Etkilenen 3 Kedi Kurtarıldı

Hakkari’de Soğuktan Etkilenen 3 Kedi Kurtarıldı

Hakkari’de, soğuk hava koşullarından etkilenen 3 kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, kentin çeşitli mahallelerinde soğuktan etkilenen kedilerin ihbar edilmesi üzerine, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiği belirtildi.

Kediler Tedavi Altına Alındı

İhbarlar doğrultusunda, bulunan kediler güvenli bir şekilde alındı ve belediyeye ait kliniklerine götürüldü. Burada, veteriner hekimler tarafından yapılan kontroller sonucunda, kedilerin gerekli tedavi süreçlerine başlanarak sağlık durumları iyileştirilmeye çalışıldı.

Bu olay, hayvan severlerin dikkatini çekerken, belediyenin hayvanlara yönelik duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner İşleri...

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner İşleri...

Hakkari'de soğuk havadan etkilenen 3 kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince kontrolleri yapılan kediler tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haliç'te Hz. İsa'nın Vaftizine Özel Haç Çıkarma Töreni Düzenlendi
2
Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümünde Anıtkabir’i Ziyaret Etti
3
Şırnak'ta Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile 4.600 Arı Kovanı Dağıtıldı
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
Polonez İşçilerine Müjde: Kıdem ve İhbar Tazminatları Güvence Altında
6
KOSGEB, KOBİ'lere 22 Milyar Lira Hedefli Yeni Destek Programları Başlattı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek