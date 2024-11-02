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Hakkari'de Sporcular Yeni Asfalt Yolunda Antrenman Yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sporcular, yeni asfaltlanan köy yolunda kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:28
Hakkari'de Sporcular Yeni Asfalt Yolunda Antrenman Yapıyor

Hakkari'de Sporcular Yeni Antrenman Alanı Buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tekerlekli kayak takımı sporcuları, sıcak asfalt dökülen köy yolunda antrenman yaparak kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Investisyondan Sonra Yeni Yollar Açıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, geçtiğimiz yıl Keçili köyü yolunda altyapı çalışmalarını tamamlayarak bu yıl 15 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı. Bu yol, yerel halkın hizmetine sunulmuşken, sporcular için de bir antrenman alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Yerli Yetkililerden Destek Ziyareti

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte yeni asfaltlanan yolda sporcularla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Akın, gençlerin antrenmanlarına destek olmak amacıyla bu yolun önemini vurguladı.

"Geleceğin milli sporcuları burada yetişecek" diyen Akın, "Yıllardır asfalt özlemi çeken köyümüz için bu yol, sporcularımızın antrenman yapması adına büyük bir fırsat. İnşallah buradan kazandıkları tecrübelerle ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler. Bugün 10 kilometrelik bir alanda antrenman yapacaklar." şeklinde konuştu.

Sporcuların Görüşleri

Sporculardan Zeynep Çelik, "Bu yolda antrenman yapmak çok güzel. Biraz rampalı olduğu için zorlanıyoruz ama yine de çok memnunuz" ifadelerini kullanarak yetkililere teşekkür etti. Bir diğer sporcu Ayşegül Baltan ise, "Asfalt serilen yol, bizim için iyi bir antrenman alanı oldu" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yapıyor. İl Özel İdaresi ekiplerince geçen yıl altyapı çalışmalarının tamamladığı Keçili köyü yolunda asfalt çalışması yürütüldü. Ekipler, 15 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, kış hazırlıklarını yeni asfaltlanan yolda yapmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yapıyor. İl Özel İdaresi ekiplerince geçen yıl altyapı çalışmalarının tamamladığı Keçili köyü yolunda asfalt çalışması yürütüldü. Ekipler, 15 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde tekerlekli kayak takımı sporcuları, kış hazırlıklarını yeni asfaltlanan yolda yapmaya başladı.

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