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Hakkari'de Suçlulara Operasyon: 14 Tutuklama

Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı. Jandarma, 119 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:09
Hakkari'de Suçlulara Operasyon: 14 Tutuklama

Hakkari'de Tutuklamalar Devam Ediyor

Hakkari'de, 20 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar neticesinde 14 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yakalama Operasyonlarının Detayları

Bu süreçte, toplam 119 kişi çeşitli suçlardan yakalanmış olup, bunlar arasında haklarında arama kaydı bulunanlar da yer aldı. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, 14 kişinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi ve bu şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, suçla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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