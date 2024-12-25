Hakkari'de Tarihi Bypass ve Kalp Kapağı Ameliyatları Gerçekleşti

Hakkari Devlet Hastanesi’nde İlk Bypass ve Kalp Kapağı Ameliyatları

Hakkari'de, son yıllarda yapılan yatırımların meyvelerini vermesiyle sağlık alanında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkari Devlet Hastanesi, ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatlarına ev sahipliği yaptı.

Ameliyatları Gerçekleştiren Ekip ve Destekleyici Kurumlar

Hastaneye ziyarette bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti. Çelik, hastanede gerçekleştirilen ameliyatların önemine vurgu yaparak, "Burada 2 hastamızın bypass ve kalp kapakçığı ameliyatı gerçekleştirildi. Bu bizim açımızdan çok önemli," dedi.

Hizmet Kalitesinin Artışı

Hakkari Devlet Hastanesi, yeni poliklinik ve ünitelerin açılması ile birlikte çevre illere sevk edilen hasta sayısını önemli ölçüde azalttı. Hastanede kurulan kalp merkezinde son üç yılda yaklaşık 3 bin kişi koroner anjiyografi işlemi geçirdi.

Başarılı Ameliyatların Detayları

Ameliyatlar, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik başkanlığındaki bir ekip tarafından yapıldı. Şemdinli ilçesinden gelen 64 yaşındaki Cengiz Çelik için bypass ve 51 yaşındaki Keziba Geylan için kalp kapakçığı ameliyatı kararlaştırıldı.

Vali Çelik’in Ameliyat Sonrası Değerlendirmesi

Ameliyat sonrasında hasta yakınlarıyla sohbet eden Çelik, Sağlık Bakanlığı'na yeni ünitelerin kurulumu talebinde bulunduklarını ve bunun sonucunda hastanede gereken alt yapının oluşturulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özatik’ten Bilgilendirme

Prof. Dr. Özatik, ünitenin kurulumu aşamasında altyapı ve ekipman ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. "Şimdi hastalarımız yoğun bakım takibindeler. İnşallah bu süreci de atlatacaklar," dedi.

Vali Çelik’e ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti. Hakkari Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmetleri açısından önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken yetkililer, bölgedeki sağlık standartlarının yükselmesini umut ediyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık alanında hizmet çıtasının yükseldiği Hakkari Devlet Hastanesinde, ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatları yapıldı.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık alanında hizmet çıtasının yükseldiği Hakkari Devlet Hastanesinde, ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatları yapıldı.