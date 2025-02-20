Hakkari'de Taşımalı Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Hakkari'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle, 21 Şubat Cuma günü merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının alarm seviyesi oluşturduğu bildirildi. Ayrıca, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çığ, heyelan, don ve buzlanma risklerinin bulunduğu da vurgulandı.

Açıklamada, "21 Şubat Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." bilgisi yer aldı.