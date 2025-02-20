Hakkari'de Taşımalı Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:25
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Hakkari'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle, 21 Şubat Cuma günü merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının alarm seviyesi oluşturduğu bildirildi. Ayrıca, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çığ, heyelan, don ve buzlanma risklerinin bulunduğu da vurgulandı.

Açıklamada, "21 Şubat Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." bilgisi yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
4
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
5
Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
6
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?