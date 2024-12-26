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Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:33
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini gösterecek olan yoğun kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve yarın da devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği ve bu nedenle don ile buzlanma riskinin artacağı belirtildi. Bu durum göz önünde bulundurularak, öğrencilerin güvenliği için taşımalı eğitime ara verilmesi gerektiği ifade edildi.

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