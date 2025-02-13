Hakkari'de Terör Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hakkari'de Terör Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Hakkari'de terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddialarıyla 14 şüpheli yakalandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı Operasyonu ve Detayları

Açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün şiddet ve cebir içeren yöntemlerini öven paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınmış olup, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürmektedir.