Hakkari'de Terör Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari Kırsalında Büyük Operasyon

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Valilik Açıklama Yaptı

Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu" adı altında kırsal alanda arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yürütülen çalışmalar neticesinde, gizlenmiş halde bulunan 35 büyük tüp, bir uçaksavar namlusu, 1303 uçaksavar mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, bir uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği ve bu silahlara ait 30 şarjör, bir av tüfeği, 17 el bombası, bir kürek, bir el dürbünü, bir silah üstü dürbün ve bir akü

ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınağa gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınağa gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınağa gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınağa gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.