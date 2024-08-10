Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde İran vatandaşı 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yüksekova-Esendere kara yolunda, Dilimli Barajı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobilin plakası henüz belirlenemedi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada hayatını kaybeden İran vatandaşı dışında, 3 kişi de yaralanarak ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.