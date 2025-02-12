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Hakkari'de Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Tamamlandı

Yüksekova'da düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları'nda 350 sporcu mücadele etti, Hakkari madalya yağdırdı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:44
Hakkari'de Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Tamamlandı

Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışlarının Başarısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleşen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi. Organizasyon, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışlara 21 ilden 350 sporcu katıldı.

İki gün süren heyecan dolu yarışların ardından Yüksekovalı sporcular, farklı kategorilerde 14 birincilik, 8 ikincilik ve 12 üçüncülük elde ederek toplam 34 madalya ile eve döndü.

Ödüller ve Teşekkürler

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Çelik, Hakkari'nin kış sporları merkezi olarak anıldığını vurguladı. Ayrıca, Hakkari'de, alp disiplini ve kuzey disiplini kaylarının yapıldığı tesislerin alt yapısını güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Çelik, "Yüksekova'da bir kültürü yerleştirdik. Bu durum, milli takımda yer alan sporcu sayısına ve düzenlenen kayaklı koşu yarışlarındaki başarılarla kendini gösteriyor. Hakkari, gençlerin ihtiyaç duyduğu kayak malzemeleri ve tesislere erişimini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturuyor," şeklinde konuştu.

Hakkari'nin Turizm Potansiyeli

Çelik, Hakkari ve Yüksekova'nın kış turizmi merkezi olması için 5 yıldızlı otellerin inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Huzur ve güven ortamıyla Hakkari'den gelen misafirlerin sayısının artacağına inanıyorum," dedi.

Farklı Bir Yarış Deneyimi

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışma hakkında yaptığı değerlendirmede, Yüksekova'nın yıldız bir kış sporu merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Oto, "Ambians çok güzeldi. Hakkari Valimize, Yüksekova Kaymakamlığına ve halkına teşekkür ediyorum. Burada uluslararası yarışlar düzenlemeyi hedefliyoruz," dedi.

Çankırı'dan katılan sporculardan Rukiye Yavuz, "Pist çok zor ama atmosfer harika. Hakkari'nin doğusunda bulunmak çok keyifli. Buraya dördüncü kez geldim ve burayı seviyorum," ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.

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