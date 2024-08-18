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Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması Heyecanı

Hakkari'de düzenlenen uluslararası dağ bisikleti yarışmasında sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:46
Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması Heyecanı

Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması Gerçekleşti

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organizasyonu yapılan uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası", Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya Katılım ve Parkur

Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden toplamda 50 sporcu katıldı. Sporcular, 3,5 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur boyunca şampiyona için ter döktü.

Dereceye Giren Sporcular

Yarışmanın sonunda elit erkek kategorisinde Ufuk Baki Taş, elit kızlarda Ekin Ereke, genç erkek ve genç kız kategorilerinde ise Kazakistan'dan Rassul Ruslan ile Zaam Evgeniya birinciliği elde etti.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara ödülleri, Hakkari Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bölgenin Spor Potansiyeli

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı açıklamada Hakkari'nin doğa sporları alanında adından daha fazla söz ettirdiğini vurguladı. Yıldırım, "Uluslararası MTB Cup XCO Şampiyonası'nı burada düzenlemeyi başardık. Kazasız bir organizasyon olması bizim için en önemli unsurdu." dedi.

Teşekkür Mesajları

Yıldırım, organizasyonun gerçekleştirilmesinde destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teşekkür etti.

Organizasyonun Başarısı

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarışma Direktörü Mustafa Kocaman, yarışmanın güzel bir organizasyonla sonuçlandığını belirtti. Kocaman, "Yarışmanın yapıldığı parkur teknik iniş ve çıkışlarla doluydu. Vatandaşların ilgisi de organizasyonu daha anlamlı kıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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