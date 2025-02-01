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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüste yapılan operasyonda 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:36
Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şüpheli Minibüs Durduruldu

Ekipler, araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Şüpheli minibüs, Yüksekova-Esendere kara yolunda durduruldu. Yapılan detaylı aramada, 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili olarak minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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