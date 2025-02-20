Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 175,5 Kilogram Ele Geçirildi

Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen "Narkokapan-13" operasyonunda toplamda 175,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli de yakalandı.

Başarılı Koordinasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu operasyonun Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiğini belirtti. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrol noktasında durdurulan tırda, arama köpeği ile gerçekleştirilen aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildi.

2024 Yılı Uyuşturucu Mücadelesi

2024 yılı itibarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu mücadelesi kapsamında toplam 28 ton 82 kilogram esrar yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Bu başarıda emeği geçen Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.