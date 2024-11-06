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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 92 Kilogram Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, 92 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:58
Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 92 Kilogram Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Valilik Açıklama Yaptı

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Detayları

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, Esendere beldesinde takip edilen hafif ticari araç durduruldu. Ekipler, kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Araçta yapılan detaylı aramada, taban kısmına gizlenmiş olan 92 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Sürücü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

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