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Hakkari'de Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri, yaralı bir akbabayı tedavi için koruma altına aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:33
Hakkari'de Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı

Hakkari'de Jandarma Ekipleri Yaralı Akbabayı Kurtardı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, jandarma ekibinin yaptığı devriye sırasında yaralı bir akbaba bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal alanda arazide yaralı haldeki akbabayı fark etti.

Araştırma ve Kurtarma Faaliyetleri

Yaralı akbaba, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine ulaştırılmak üzere bulunduğu yerden alındı. Kuş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Tedavi Süreci ve Gelecek Planları

Başlatılan tedavi sürecinin ardından, akbabanın sağlık durumunun düzelmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. Bu tür kurtarma çalışmalarının, ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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