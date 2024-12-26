Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Kaymaklı Köyü'nde, muhtar Derviş Demirkan tarafından bulunan yaralı dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muhtar Demirkan, köy yakınında yaralı halde bulduğu dağ keçisinin sağlık durumu hakkında yetkilileri bilgilendirdi.

İlk Müdahale ve Tedavi Süreci

DKMP ekipleri, keşfettikleri sırasını beklemeyen dağ keçisi üzerinde yaptıkları detaylı kontrollerde, hayvanın iki bacağının kırık olduğunu tespit etti. Hemen ilk müdahalesini gerçekleştirerek, hayvanı en kısa sürede tedavi altına almak amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Bu olay, bölgedeki bilinçli vatandaşların doğaya ve yaban hayatına olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hakkari'de bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.

Hakkari'de bulunan yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı.