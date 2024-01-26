Hakkari'de yollar kapandı: Köyde mahsur kalan hasta kadının yardımına ekipler yetişti

Hakkari Yüksekova ilçesindeki bir köyde yolu kar nedeniyle kapanan hipertansiyon hastası bir kadın, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de yollar kapandı: Köyde mahsur kalan hasta kadının yardımına ekipler yetişti
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62 yaşındaki hipertansiyon hastası Kamile Ayhan, Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında rahatsızlandı. Ailesi, yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. 

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Bölgeye gelen Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolu açtı ve sağlık görevlilerinin köye erişmesini sağladı.

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Ayhan, evde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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