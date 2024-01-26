Hakkari'de yollar kapandı: Köyde mahsur kalan hasta kadının yardımına ekipler yetişti
Hakkari Yüksekova ilçesindeki bir köyde yolu kar nedeniyle kapanan hipertansiyon hastası bir kadın, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
62 yaşındaki hipertansiyon hastası Kamile Ayhan, Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında rahatsızlandı. Ailesi, yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.
Bölgeye gelen Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolu açtı ve sağlık görevlilerinin köye erişmesini sağladı.
Ayhan, evde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.