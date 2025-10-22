Hakkari'de Yüksek Kesimlere Kar Yağdı — Sümbül Dağı Beyaza Büründü

Hakkari'de iki gündür süren sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü; 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresi beyaza büründü.