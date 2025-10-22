Hakkari'de Yüksek Kesimlere Kar Yağdı — Sümbül Dağı Beyaza Büründü

Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
Sümbül Dağı ve çevresi beyaza büründü
Hakkari'de dün başlayan sağanak sonrası yüksek kesimlere kar yağdı. Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde kara dönüştü.
3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı, çevresindeki dağlar ve yüksek alanlar yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Yetkililer, yağışların yol ve ulaşımda yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
