Hakkari'de Zorlu Hava Koşullarında Enerji Nakil Hattı Onarıldı

Hakkari'de kar ve tipiye rağmen enerji nakil hattı onarıldı. VEDAŞ ekipleri, 3 saat süren zorlu çalışmayla arızayı giderdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:04
Hakkari'de Zorlu Hava Koşullarında Enerji Nakil Hattı Onarıldı

Hakkari'de Zorlu Şartlarda Enerji Nakil Hattının Onarımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ciddi zarar gören enerji nakil hattı, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri tarafından kar ve tipiye rağmen başarıyla onarıldı.

Arıza Çalışmaları Devam Ediyor

Şehir genelinde elektrik arıza ve bakım ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi bırakdığı zararları en kısa sürede gidermek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda, ekipler, ilçeye bağlı Gürdere köyü yakınlarında meydana gelen enerji nakil hattı arızasını onarmak için bölgeye yönlendirilmiştir.

Zorlu Koşullarda Ulaşım ve Onarım

Ekipler, araçlarıyla köyün yakınlarına kadar gidebildikten sonra, karda yürüyerek arızanın meydana geldiği noktaya ulaşmayı başardılar. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından, zorlu hava koşullarına rağmen arızayı gidermeyi başardı ve bölgedeki yerleşim yerlerine enerji sağlamayı sürdürdü.

Daha sonra, ekipler, gerçekleştirdikleri zorlu çalışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek, olağanüstü koşullar altında gösterdikleri özveriyi belgelediler.

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