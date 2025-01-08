Hakkari'deki Karla Mücadele Ekibi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hakkari'deki Karla Mücadele Ekibi Oylamada

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekibi, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılmak üzere sahaya çıktı. Bu yıl yoğun kar yağışıyla mücadele eden ekip, çetin kış koşullarında gösterdikleri özveriyle dikkatleri üzerine çekti.

Hakkari'nin Kış Manzaraları

Ekibin çalışmalarını ve Hakkari'nin etkileyici kış manzaralarını konu alan fotoğraflar, oylamada yarışacak. Hakkari'de karla mücadele çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi koşullarında büyük bir öneme sahip. Bu değerli görüntülerin oylamada nasıl bir yer bulacağı ise merakla bekleniyor.