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Hakkari'deki Türkiye Buluşmaları'nda Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Açıklamalar

Bakan Güler, Hakkari'de terörle mücadelenin yanı sıra yatırım ve kalkınma çalışmalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:28
Hakkari'deki Türkiye Buluşmaları'nda Milli Savunma Bakanı Güler'den Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de Önemli Mesajlar Verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için gece gündüz demeden yoğun gayret sarf ederek büyük başarılar elde etti. Bu başarılarla Hakkari'mizin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanırken örgütün yurt içindeki hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi," dedi.

Hakkari'nin Gelişimi ve Çalışmalar

Bakan Güler, burada şehirdeki tarihi, kültürel zenginlikleri ve coğrafyayı vurgulayarak, "Hakkari, hak ettiği seviyeye ulaştırılmak için devletin tüm kurumlarıyla çaba göstermekte. Biz de Milli Savunma Bakanlığı olarak huzur ve güvenliğiniz için çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, kentin son bir yılda kaydettiği gelişimleri gözlemlemenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.Bölgedeki Ekonomik Faaliyetlerin Artışı

Terörle mücadelenin yanı sıra kentin ihtiyaçlarıyla da ilgilendiklerini ifade eden Güler, "Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur sağlandıkça yatırımlar artıyor. Ekonomik gelişim için güvenli bir ortam sağlanması şart," açıklamasında bulundu.

Hayvancılık ve Tarım Çalışmaları

Güler, Hakkari'deki hayvancılık faaliyetlerinin yeniden canlandığını ve bunun bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirdi. "Sağlık alanında yeni doktor atamaları ve diğer altyapı projeleri de hızla devam ediyor. Bize güvenin ve desteklemeye devam edin," dedi.Kardeşlik Vurgusu ve İşbirliği

Bakan Güler, terörist gruplara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, Hakkari'nin sivil toplum kuruluşlarına ve kanaat önderlerine önemli görevler düştüğünü belirtti. "Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz," diyerek kardeşliğe daha fazla sahip çıkacaklarını ifade etti.

Programa ayrıca, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve çeşitli siyasi temsilciler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında öğretmenevinde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında öğretmenevinde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında öğretmenevinde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

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