Hakkari Kadın Futbol Takımına Yeni Otobüs

Hakkari Kadın Futbol Takımına Otobüs Teslim Töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de düzenlenen kadın futbol takımına otobüs teslim törenine katıldı. Güler, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin güvenlik güçleri sayesinde tesis edilen huzur ortamından bahsetti.

Başarılar ve Destekler

Bakan Güler, "Hakkari'deki huzur, sporun her alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaktadır," dedi. Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın 1. Lig'e yükselmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Güler, futbolcuları tebrik etti.

Spora Katılım ve İlham Verme

Güler, kadın futbolcularının sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. "Sizler, kadın futbolunda öncü bir rol üstlenerek örnek teşkil ediyorsunuz," diyerek, başarıların diğer kadınlara ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Gelecek için Umut

Bakan, Hakkari'nin spor alanındaki gelişmelerinin devam edeceğine inandığını belirtti ve yerel halkın huzur ve istikrara sahip çıkmasının önemine değindi.

Vali Çelik'in Açıklamaları

Vali Ali Çelik, Hakkari'nin güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde her karışında huzur bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, 2011'de 4 bin 95 olan lisanslı sporcu sayısının şu an 15 bin olduğunu kaydetti.

Törenin Detayları

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Konuşmaların ardından, bakanlar kadın sporculara otobüsün anahtarını teslim etti.

Etkinliğe, yüksek katılım gösteren kamu temsilcileri ve spor branşı çalışanları, kadın futbolunun yaygınlaşması ve güçlenmesi için önemli bir destek sundu.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'de Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreni düzenlendi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, konuşma yaptı.

Hakkari'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol4) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, (sağ3) Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katıldı.

Hakkari'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol4) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, (sağ3) Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katıldı.

Hakkari'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol4) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, (sağ3) Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katıldı.